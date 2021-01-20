الزائر القطبي يسيطر على الرياض .. الصقيع قادم

توقع خبراء طقس رحيل الدفء عن العاصمة الرياض، محذرين سكانها من الصقيع و تيارات الهواء الباردة و الضباب الذي سيغطي العاصمة التاسعة صباحا

و قال خبير الطقس حسن كراني اليوم الأربعاء أن الدفئ أعلن رحيله وأن أجواء العاصمة الرياض تنتظر دخول الزائر القطبي فجرًا، محذرا من التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

و غرد خبير الطقس على حسابه في تويتر قائلا: “أجواء العاصمة الرياض تنتظر تحرك ودخول الزائر القطبي مع الساعة 3 فجرا متحرك من الشمال تاركا خلفه حرارة لامست الصفر ودونه + طبقة سميكة من الصقيع + ضباب .. وسيغطي أجواء العاصمة 9 صباحا.. أحذروا التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات ِ.