بايدن يلغي مرسوم الهجرة القاضي بحظر السفر على مواطني بعض الدول الإسلامية

أعلن جو بايدن الرئيس الأمريكي، عن مشروع قانون للهجرة من شأنه أن يتيح لملايين المهاجرين بشكل غير قانوني الحصول على الجنسية الأمريكية، في تناقض حاد مع سياسات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

كما سيوقع بايدن، وهو ديمقراطي، 15 إجراء تنفيذياً أيضاً اليوم حسبما قالت جين ساكي، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض. وتفيد مذكرة بأن ستة على الأقل من تلك الإجراءات ستتعلق بالهجرة، وهو ما يجعلها محور تركيز رئيسي في اليوم الأول لبايدن في الرئاسة.

وتشمل الإجراءات رفعاً فورياً للحظر المفروض على سفر مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة للولايات المتحدة ووقفا فورياً لأعمال بناء الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك وإلغاء أمر ترامب الخاص بمنع احتساب المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة عند إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس الأمريكي المرة القادمة.