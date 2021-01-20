القبض على عصابتين تخصصتا في سرقة منازل العمالة الوافدة بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الیوم، القبض على عصابتین تورط أفرادھما في اقتحام وسرقة المنازل وسلب المقتنیات

الشخصیة من العمالة الوافدة.

وأوضحت أنھا تمكنت من الإطاحة بمواطنین ووافد من الجنسیة السودانیة قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت باقتحام المنازل

وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالیة ومقتنیات شخصیة، حیث قدرت المسروقات بـ23 ألف ریال.

كما تمكنت من القبض على تشكیل عصابي آخر مكون من 3 وافدين من الجنسیات السودانیة والإثیوبیة والإرتیرية، امتھنوا اعتراض العمالة الوافدة وسلب مقتنیاتھم الشخصیة ومبالغ مالیة بعد تھديدھم بالأسلحة البیضاء، وبلغت قیمة المسروقات 5.9 ألف ریال.

وأكدت أنه جرى إيقافھم جمیعاً تمھیداً لاستكمال الإجراءات النظامية