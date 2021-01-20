عبدالله الحافظ: صراخ لاعبي النصر أوقف المباراة أكر من مرة

هاجم لاعب نادي الوحدة، عبدالله الحافظ، بعض لاعبي فريق النصر، مؤكدا أنهم تسببوا في توقف المباراة لكثرة احتجاجهم، على قرارات الحكم.

وقال خلال مداخلة لقناة السعودية الرياضية: “الفريق النصراوي يملك عناصر على أعلى مستوى لتحقيق الانتصار دون هذه التصرفات المثيرة للجدل”.

فاز النصر على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل واحد على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

بهذا الفوز، واصل النصر، تهديد منافسيه، وخاصة فرق الصدارة الهلال والأهلي والشباب والاتحاد، حيث ارتقى من المركز الأخير، إلى السابع، برصيد 20 نقطة.