تفاصيل اجتماع مرشحي رئاسة نادي برشلونة

كشفت تقارير صحافية كاتالونية عن نتيجة الاجتماع الذي دار بين رئيس مجلس إدارة برشلونة المؤقت كارليس توسكيتس، مع المرشحين الثلاثة لانتخابات الرئاسة.

وبعد أن أعطت الحكومة الكاتالونية الضوء الأخضر للتصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة، دعا كارليس توسكيتس، المرشحين الثلاثة، خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا، إلى اجتماع جديد عقد بعد ظهر يوم الأربعاء.

ووفقًا لمعلومات إذاعة “راديو كاتالونيا”، فإن تقديم موعد انتخابات رئاسة برشلونة لأسبوع واحد أمر معقد بسبب بروتوكول التصويت عبر البريد، ولهذا السبب تمت المصادقة على إجراء الانتخابات في 7 مارس.

وتم الاتفاق على هذا الموعد في الاجتماع الذي دار اليوم داخل مكاتب برشلونة من قبل المرشحين الثلاثة وتوسكيتس في اجتماع دام لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبًا.

كما أكدت الإذاعة الكاتالونية أن كومان طلب من توسكيتس ومرشحي الرئاسة الثلاثة في الاجتماع ضم إريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي في يناير.