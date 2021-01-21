بايدن يبحث مبكراً الملف الإيراني مع حلفاء أجانب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، غين ساكي، أمس الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث الملف الإيراني وتقييد برنامج طهران النووي في محادثات مبكرة مع حلفاء أجانب.

وقالت ساكي خلال أول مؤتمر صحافي لها بصفتها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “لقد أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران ومعالجة القضايا الأخرى ذات الأهمية”.

وأضافت أنه يتعين على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق (النووي) من أجل أن يمضي ذلك قدماً.

ورجحت ساكي أن تكون بعض محادثات بايدن السابقة مع الشركاء والحلفاء جزءا من المناقشات.