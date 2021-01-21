روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 20398 إصابة جديدة بكورونا و1013 وفاة

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 20398 ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و88400 حالة.

كما أظهرت البيانات أن ألمانيا سجلت 1013 وفاة جديدة بالفيروس وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات إلى 49783.

وكانت قد كشفت مسودة قرار للحكومة الاتحادية اطلعت عليها رويترز، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تريد تمديد إجراءات الإغلاق العام لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى 15 فبراير، فضلا عن إلزام السكان بوضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر.