الجيش: رصدنا محاولة دخول طائرات أجنبية الأجواء الليبية

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إنه جرى رصد محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المنوط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دولياً أو الطيران الاستثنائي.

وحذر المسماري، في بيان نقله موقع “الوسط” الليبي من أية محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي، وفق البيان.

كما حذر الناطق باسم القيادة العامة من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة.