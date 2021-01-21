هل رونالدو الهداف الأفضل على مر العصور؟

تلقى كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور بعدما وصل إلى 760 أمس الأربعاء، في فوز يوفنتوس 2-0 على نابولي ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم.

وما زال الجدل قائماً بشأن لقب أفضل الهداف، إذ لا يملك الاتحاد الدولي “فيفا” سجلاً رسمياً لكن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن هدف رونالدو جعله يتفوق على جوزيف بيكان في صدارة القائمة.

وأحرز كل من بيكان والبرازيلي بيليه أكثر من ألف هدف في مسيرتيهما لكن هذه الإحصاءات تتضمن مباريات الهواة وأخرى غير رسمية وودية.

وسجل رونالدو كل أهدافه مع أربعة أندية بالإضافة إلى بلاده البرتغال ولا يقترب منه في الجيل الحالي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي حقق رقماً قياسياً في الشهر الماضي بتسجيل 644 هدفاً مع فريق واحد.

وسبق لرونالدو، البالغ عمره 35 عاماً وأحرز 102 هدفاً مع البرتغال، اللعب في صفوف سبورتنغ لشبونة (خمسة أهداف) ومانشستر يونايتد (118) وريال مدريد (450) وأحرز 85 هدفاً مع يوفنتوس.