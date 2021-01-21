تراجع مؤشر أسعار العقارات 0.2% بالربع الرابع من 2020

أظهرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الربع سنوي اليوم الخميس، تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بنسبه 0.2% في الربع الرابع من عام 2020 على أساس سنوي.

وأوضحت الإحصاء أن التراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات يرجع نتيجة انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.9%، فيما ساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنحو 0.5% في تقليل نسبة انخفاض المؤشر العام، بينما لم تسجل أسعار العقارات الزراعية أي تغير نسبي.

وبحسب التقرير، انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 1.9% أثر في انخفاض المؤشر العام نظرا لثقلها الكبير في المؤشر.

فيما، ارتفعت أسعار المحلات التجارية، من بين العقارات التجارية الأخرى، بنسبة 1.8%، في حين استقرت كل من العمائر، وأسعار المراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وارتفعت أسعار العقارات السكنية؛ متأثرا بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الفلل 0.3%، في حين انخفضت كلا من العمائر بنسبة 1.8%، والشقق بـ 1.2%، والبيوت بنسبة 1%.