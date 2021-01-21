يتداول دون 35 ألف دولار.. “البيتكوين” تتراجع لليوم الثاني

تراجعت “البيتكوين” خلال تعاملات الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بعدما قفزت في وقت سابق هذا الشهر لمستوى قياسي يقارب 42 ألف دولار.

وانخفضت “البيتكوين” بنحو 0.6% مسجلة 34676 دولارا، في تمام الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، كما تراجعت بنسبة تصل إلى 8.4% على مدى يومين.

وتراجعت ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية “الإيثريوم” بأكثر من 1% عند 1309.60 دولار، فيما ارتفعت “الريبل” بما يقرب من 1.2% عند 29.7 سنت.

ويتوقع “ديفيد جرايدر” الخبير الاستراتيجي لدى شركة “فاندسترات جلوبال أدفايزر”، ارتفاع “الإيثريوم” لأكثر من سبعة أضعاف عند 10.5 ألف دولار، بعدما بلغت رقمًا قياسيًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري