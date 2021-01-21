جامعة القصيم تعلن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه”

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، موعد فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للعام الجامعي المقبل 1443هـ، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 26 / /6 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 9 / 7 / 1442هـ.

حيث تستقبل العمادة طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة عن طريق الرابط التالي: https://guest.qu.edu.sa/login.

وتشمل البرامج 79 برنامجاً في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها: 17 برنامجاً في الدكتوراه، و62 برنامجاً للماجستير، ويمكن للراغبين في التقديم والتعرف على البرامج المتاحة وشروط التقديم والرسوم الدراسية، الاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا من خلال الرابط: https://gsd.qu.edu.sa/content/p/170.

وبينت العمادة أن عملية القبول تتم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، مشيرة إلى عقد اختبار تحريري تقدمه الأقسام للمتقدمين على أن يتم تحديد موعد هذا الاختبار بعد انتهاء فترة التقديم.