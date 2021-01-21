وزير التعليم يدشن المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي لأكثر من 70 ألف طالب وطالبة

دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي، لتأمين أجهزة لوحية لطلاب وطالبات تكافل، وذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأول لدورته الثامنة اليوم الخميس، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد وزير التعليم أن المرحلة الثانية من المبادرة تهدف لتأمين أكثر من 70 ألف جهاز لوحي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة “مدرستي”، مشيداً معاليه بالدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وأقر المجلس بالإجماع المبادرة التي تقدمت بها الإدارة التنفيذية للمؤسسة بقبول أبناء وبنات شهداء الواجب بكافة برامج تكافل، واستثنائهم من شروط الاستحقاق وذلك بعد رفع بياناتهم من قبل المدرسة؛ تقديراً لما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.

وتشارك وزارة التعليم في مشروع التمكين الرقمي عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والخيرية، وإمارات المناطق في المملكة، حيث استوعبت المبادرة أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ليشمل جميع طلاب وطالبات تكافل لكافة المراحل الدراسية.