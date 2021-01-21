د. محمد تركماني يرصد مخاطر “حقن الفلر” في مؤتمر عالمي لطب الجلد بالمملكة

تشهد المملكة انعقاد المؤتمر السعودي العالمي لطب الجلد والتجميل في الفترة ما بين ٢٢ -٢٣ من الشهر الجاري

و يشهد المؤتمر مشاركة مهمة من استشاري أمراض الجلد والتجميل الدكتور محمد تركماني في المؤتمر .

و تتناول محاضرة الدكتور تركماني متلازمة الوجه الممتلئ والناجمة عن زيادة في حقن المواد المالئة(الفلر) في الوجه والتي تعطي نتيجة غير جيدة ويحاضر أيضا عن العلاجات الحديثة في وردية الوجه

و يعتبر موضوع حقن المواد المالئة من المواضيع الشائكة في طب التجميل لما تشهده تلك التقنية من انتشار و رواج خاصة بين طبقات المشاهير.