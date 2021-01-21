وزارة الرياضة تعلن استحقاق 15 ناديا بالدرجة الأولى لدعم مبادرة الحوكمة

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، اليوم الخميس، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2020-2021، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائح، أن 15 ناديا من أصل 20 ناديا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر ينايـر 2021م للربع الثالث، وهي أندية (العدالة، الثقبة، النهضة، الحزم، الفيحاء، الجيل، الطائي، الخليج، الكوكب، الدرعية، الشعلة، البكيرية، الجبلين، جدة، نجران) على التوالي، وذلك بعد حصولها على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 2.5 نقطة من أصل 5 نقاط، فيما لم تنجح أندية كل من: (الساحل. هجر، عرعر، أحد، النجوم) في تحقيق النسية المطلوية للحصول على هذا الدعم.

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لكافة التقارير الخاصة بهذه الأندية، حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محددة مرتيطة بالاسترائيجية والقيادة والهيكلة والأشخاص والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب المصالـح والالتزام والتحكم والرقابة والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية.

وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الرابع لأندية الدرجة الأولى، يوم الخميـس 8 أبريل 2021 على أن تكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، هي الحصول على 3.5 نقطة من أصل 5 نقاط كحد أدنى على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم، يوم الخميس 15 أبريل 2021.