السودان: الدعم السريع تعيد الأمن وتطوق الانفلانات الأمنية بالجنينة

التقت هيئة محامي دارفور، اليوم، بالفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وذلك بمقر إقامته بالخرطوم شرق وذلك بناء على طلبه.

في اللقاء وضمن أمور أخرى تمت مناقشة الأوضاع الراهنة في دارفور عموما والجنينة على وجه الخصوص، ثمنت الهيئة الإسناد الذي تم بواسطة الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع لحكومة ولاية غرب دارفور وأثر ذلك في إعادة الأمن وتطويق نطاق الانفلات الأمني الذى هدد مدينة الجنينة وما حولها خلال الأيام الفائتة، وفي إجلاء المجموعات المسلحة من المدينة وما حولها، كما وطالبت الهيئة بوضع التدابير اللازمة لنزع السلاح من جميع المجموعات المسلحة ومن كافة الأطراف والقبائل، وتطبيق احكام القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الجنائية.