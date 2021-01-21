الكاظمي يأمر بإعفاء قيادات أمنية واستخباراتية وتحويلها للتحقيق بعد تفجيري بغداد

أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث «ساحة الطيران» في العاصمة العراقية «بغداد».

وقال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن الكاظمي أعطى فرصة أخيرة للقيادات الأمنية خلال اجتماعه في قيادة «عمليات بغداد».

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية العراقية في منطقة «الباب الشرقي» بالعاصمة «بغداد»، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.