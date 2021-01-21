تعريف 38 مستفيدا ومستفيدة بمفهوم العنف الأسري

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية صباح اليوم ورشة “أخلاقيات التعامل مع العنف الأسري”، التي استمرت يومين وحضرها أكثر من 38 مستفيدا ومستفيدة.

قدم الورشة د. عبدالله الوايلي وتناول فيها عدة محاور أبرزها “مفهوم العنف وأسبابه وأنواعه، آلية التعامل مع ضحايا العنف الأسري، نماذج علاجية للعنف الأسري”، كما تضمنت الورشة بعض التطبيقات العملية والنقاشات الحوارية عن كيفية تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى فئات المجتمع عن مفهوم العنف الأسري وربطه بالإعتداء الجسدي فقط.

تأتي هذه الورشة ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها ادارات فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض طوال العام.