وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 409 آلاف

ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 24 مليوناً و611 ألفاً و923 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 409 آلاف و667 حالة، بحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

ووفقاً للإحصاء، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 192 ألفاً و79 حالة إصابة جديدة وأربعة آلاف و45 حالة وفاة.

وتعد ولاية نيويورك الأكثر تسجيلاً للوفيات، بواقع 41 ألفاً و787 حالة، وتأتي خلفها كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بثلاثة ملايين و86 ألفاً و283 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي.