البيتكوين تعاود الارتفاع بعد تراجعها دون 30 ألف دولار

عاودت البيتكوين الارتفاع خلال تداولات الجمعة، عقب تراجعها في وقت سابق اليوم دون مستوى 30 ألف دولار، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة طفرة العملات الافتراضية.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 1.62% إلى 31765 دولارًا، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، وذلك بعدما تراجعت في وقت سابق اليوم 7.7% عند 28818 دولارًا.

وحذر “يو بي إس جلوبال ويلث مانجمنت” من أن العملات الافتراضية ربما لن تتمكن مطلقًا من أن تمارس دور العملات الفعلية.

بينما تراجعت الإيثريوم 0.4% إلى 1169.6 دولار، وانخفضت الريبل أيضًا 2.19% عند 26.7 سنت.