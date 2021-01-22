تفاصيل: أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية هامشية، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية ومنصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.

ويتابع المستثمرون إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة إذ قررت تعليق إصدار تصاريح التنقيب عن الوقود الأحفوري لمدة 60 يومًا في الأراضي والمياه الفيدرالية لتقييم الآثار القانونية والسياسية للبرنامج الحالي.

كما تتجه الأنظار نحو الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- لمتابعة مستجدات جائحة “كورونا” في ظل زيادة الإصابات الجديدة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 1.2% إلى 55.43 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس 1.3% عند 52.44 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، كما تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن الخام في الأسبوع الجاري.