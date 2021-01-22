أسعار الذهب تتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 5 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل مكاسب في 5 أسابيع مع ترقب المستثمرين التحفيزات المالية الجديدة من إدارة “جو بايدن”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 1864.40 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% عند 1860.47 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 1.1% عند 25.57 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 2.2% مسجلاً 1106.36 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.5% عند 2363 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- هامشيًا بنحو 0.1% عند 90.243 نقطة.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولية عن يناير الجاري في وقت لاحق اليوم.