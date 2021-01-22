MBC تؤجل عرض مسلسل “رشاش” بعد أيام من مطالبات بإيقافه

أعلنت منصة “شاهد” ، التابعة لشركة “MBC”، تأجيل عرض مسلسل “رشاش”، بعد أيام من مطالباتٍ بإيقافه.

وقالت المنصة، في بيان مقتضب: “طرأ تغيير على موعد إطلاق المسلسل السعودي الأضخم رشاش، سنوافيكم بموعد العرض الجديد قريبا”.

وأثار مسلسل “رشاش” الجدل على منصات التواصل الاجتماعية، إذ دعا الكثيرون لإلغاء عرضه خصوصا أنه يكرس للذهنية وظهرت حالة من الجدل والسخط على مواقع التواصل في السعودية، وسط انتقادات للمسلسل، كونه مقتبسا من قصة حقيقية لعصابة رشاش الشيباني العتيبي.

وفيما طالب كثيرون بتقديم صورة جميلة عن البطولات السعودية، وتعليم النشء بتاريخ وعظمة الدولة، فيما تعرضت “MBC” لانتقادات قاسية، واتهمت بإثارة التحريض القبلي.

وفي هذا الإطار دعت والدة رشاش العتيبي، إلى إيقاف المسلسل الذي تعتزم إحدى المنصات إنتاجه، وعرضه ليتناول سيرة ابنها دون علم أو استئذان من عائلته.

فيما ذكرت أم فيصل، أخت رشاش، أن الجميع استاء من تناول سيرة أخيها؛ لا سيما وأنه الأكبر في العائلة، والمسلسل جدّد مشاعر الفقد لدى جميع إخوته.

من جانبه غرد الشيخ محمد بن سلطان ابن حميد في حسابه بموقع تويتر قائلاً: رشاش أخذ جزاءُه في الدنيا‏ والآخرة عند أرحم الراحمين ‏احترموا مشاعر والدته وعائلته التي عانت الكثير حتى تجاوزت هذا الابتلاء.

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