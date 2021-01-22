فلكية جدة: نجم “الكلب” و”الجرو” بسماء السعودية.. وهذه طريقة رؤيتها

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن نجم الشعرى، المعروف أيضا بـ”نجم الكلب”، يرصد خلال ليالي الشتاء الباردة.

وأضاف أبو زاهرة، في بيان، أن “الشعري” هو ألمع نجم في السماء وتبلغ كتلته تقريبًا ضعف كتلة الشمس و 26 مرة أكثر سطوعًا وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة طوال الليل في هذا الوقت من العام بسماء السعودية والوطن العربي.

واستطرد: قد لا يعلم الكثير أن نجم الشعرى يمتلك مرافق يسمى “جرو نجم الكلب ” وهو يظهر في هذه الصورة بالقرب من الشعرى بواسطة تلسكوب كاسر، مقاس 9 بوصة، مساء الأربعاء 20 يناير 2021.

وبين أن “الجرو” رفيق “الشعرى” عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتشف في عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريبًا، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى ويدور حوله على نفس المسافة التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس لذلك من الصعب العثور عليه.