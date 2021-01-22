النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في الليث والقنفذة والجموم ويفتتح دائرة خليص

أجرى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، زيارات تفقدية إلى دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم، كما افتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرمة.

واستمع النائب العام في زيارته لشرح مفصل عن استراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين.

والتقى عددا من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، كما التقى بموظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً في هذا الصدد بالدعم غير المحدود الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين – حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.