إيران: وفيات كورونا تتخطى 57 ألف.. والإصابات تتجاوز المليون

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران “سيما سادات لاري” أن فيروس كورونا أدى إلى 75 حالة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إثر هذا المرض في البلاد إلى 57 ألفا و225 شخصا.

وأضافت لاري، خلال مؤتمرها اليومي حول أخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في إيران، أنه “تم منذ ظهيرة يوم أمس الخميس لغاية اليوم الجمعة، تسجيل 6 الاف و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى مليون و360 الاف و825 شخصا”.

كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إلى تعافي مليون و151 آلاف و676 شخصا من المصابين في إيران حتى اليوم الجمعة ، بينما وصفت حالة 4134 مصابا بأنها حرجة ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.