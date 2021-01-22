إنجاز عالمي.. فريق طبي بالحرس الوطني يجري أول قسطرة “فيستولا” لمريض الكلى

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض للحرس الوطني من إجراء أول عملية لمريض بالفشل الكلوي عن طريق قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي “الفيستولا” عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام تقنية التردد الحراري والمغناطيس دون جراحة وبدون شق في الجلد لمريض مصاب بالفشل الكلوي.

وتم الإجراء بمشاركة فريق طبي متكامل من استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة بقيادة الدكتور يوسف الزهراني وبالتعاون مع قسمالكلى وقسم التخدير.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا.