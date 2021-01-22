“النيابة” تحدد القضايا الجزائية التي تحال لها عند انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بينت النيابة العامة الأنظمة التي تختص بالتحقيق والادعاء العام في قضايا جزائية تتعلق بمخالفاتها في حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وذكرت النيابة عبر حسابها على “تويتر” أنها تختص بالتحقيق والادعاء في 3 أنظمة هي: أنظمة العلامات التجارية، وحماية حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية

وقد أعلنت في وقت سابق الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بحملات تفتيشية استهدفت عددا من مناطق المملكة بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، إذّ تم ضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الالكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية، والمصنفات المطبوعة (خدمات الطالب) خلال شهر يناير 2021م.