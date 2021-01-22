القيادة المركزية الأميركية: تمرين “المدافع البحري 21” مع السعودية يهدف لدعم الأمن الإقليمي

أكدت القيادة المركزية الأميركية، أن تمرين “المدافع البحري 21” مع السعودية يهدف لدعم الأمن الإقليمي.

انطلق أمس التمرين البحري المختلط “المدافع البحري 21″، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، ومشاركة قانصة الألغام البريطانية بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل. ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية. من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، أن تمرين “المدافع البحري” يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحريتين الأمريكية والبريطانية، مشيراً إلى أن التمرين يشمل العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين.