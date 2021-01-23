تعّرف على أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

تقام 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإسباني، أبرزها بين ألافيس وريال مدريد، بينما يلاقي أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، كما تلعب 3 لقاءات في الدوري المصري، أهمها بين أسوان والزمالك.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 23 يناير :

الدوري الإنجليزي

00:00 أستون فيلا x نيوكاسل

كوبا سود أمريكانا

00:00 لانوس x ديفينسا خوستيكا

الدوري الإسباني

17:00 هويسكا x فياريال

19:15 إشبيلية x قادش

21:30 ريال سوسييداد x ريال بيتيس

00:00 ألافيس x ريال مدريد

الدوري الإيطالي

18:00 روما x سبيزيا

21:00 ميلان x أتالانتا

21:00 أودينيزي x إنتر ميلان

23:45 فيورنتينا x كروتوني

الدوري الألماني

18:30 فرايبورغ x شتوتغارت

18:30 باير ليفركوزن x فولفسبورغ

18:30 أرمينيا بيليفيلد x إينتراخت

18:30 ماينز x لايبزيغ

18:30 أوغسبورغ x يونيون برلين

21:30 هيرتا برلين x فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

20:00 لانس x نيس

00:00 موناكو x مارسيليا

الدوري المصري

16:30 غزل المحلة x الإسماعيلي

19:00 أسوان x الزمالك

19:00 مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري

الدوري التونسي

17:00 الاتحاد المنستيري x الأولمبي الباجي

17:00 البنزرتي x الصفاقسي

17:00 نجم المتلوي x اتحاد تطاوين

17:00 اتحاد بنقردان x شبيبة القيروان

19:00 الترجي x الملعب التونسي

مونديال اليد

18:30 قطر x البحرين

18:30 أوروغواي x إسبانيا

21:00 الأرجنتين x كرواتيا

23:30 ألمانيا x البرازيل