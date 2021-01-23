تعّرف على أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

تقام 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإسباني، أبرزها بين ألافيس وريال مدريد، بينما يلاقي أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، كما تلعب 3 لقاءات في الدوري المصري، أهمها بين أسوان والزمالك.
في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 23 يناير :
الدوري الإنجليزي
00:00 أستون فيلا x نيوكاسل
كوبا سود أمريكانا
00:00 لانوس x ديفينسا خوستيكا
الدوري الإسباني
17:00 هويسكا x فياريال
19:15 إشبيلية x قادش
21:30 ريال سوسييداد x ريال بيتيس
00:00 ألافيس x ريال مدريد
الدوري الإيطالي
18:00 روما x سبيزيا
21:00 ميلان x أتالانتا
21:00 أودينيزي x إنتر ميلان
23:45 فيورنتينا x كروتوني
الدوري الألماني
18:30 فرايبورغ x شتوتغارت
18:30 باير ليفركوزن x فولفسبورغ
18:30 أرمينيا بيليفيلد x إينتراخت
18:30 ماينز x لايبزيغ
18:30 أوغسبورغ x يونيون برلين
21:30 هيرتا برلين x فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
20:00 لانس x نيس
00:00 موناكو x مارسيليا
الدوري المصري
16:30 غزل المحلة x الإسماعيلي
19:00 أسوان x الزمالك
19:00 مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري
الدوري التونسي
17:00 الاتحاد المنستيري x الأولمبي الباجي
17:00 البنزرتي x الصفاقسي
17:00 نجم المتلوي x اتحاد تطاوين
17:00 اتحاد بنقردان x شبيبة القيروان
19:00 الترجي x الملعب التونسي
مونديال اليد
18:30 قطر x البحرين
18:30 أوروغواي x إسبانيا
21:00 الأرجنتين x كرواتيا
23:30 ألمانيا x البرازيل