وزارة التعليم تطلق تطبيق مصحف مدرستي

أطلقت وزارة التعليم التطبيق الإلكتروني «مصحف مدرستي»، الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج المدرسي المعتمد من الوزارة.

وذكرت وزارة التعليم –عبر تويتر- أن تطبيق مصحف مدرستي يتضمن سبع ميزات، وهي:

ـ يعرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة.

ـ يوفر تلاوات متعددة.

ـ يوفر تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.

ـ يوفر خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات.

ـ يمكن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ.

ـ يوفر للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.

ـ يمكن الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن تطبيق مصحف مدرستي متوفر الآن على جميع الأجهزة.