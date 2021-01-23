السودان: نحن المتضرر الأول في أزمة سد النهضة.. والوساطة الإفريقية لم تعد مجدية

جدد السودان اليوم السبت مخاوفه من مضي إثيوبيا في مشروع سد النهضة دون إبرام اتفاق ملزوم مع الدول المعنية (مصر والسودان).

وأكد وزير الإعلام فيصل محمد صالح أن بلده هو المتضرر الأول لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحميه، قائلاً “موقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أي ضرر”.

كما أضاف بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع عليه في قضية السد. وتابع:” لدينا الوسائل التي نستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع علينا”.

أما عن الوساطة الإفريقية الجارية حاليا لجمع الدول الثلاث والتوفيق بينهما في هذا الملف الشائك، فقال: “هذه الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية”.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة، قائلا “نحن لا نريد التصعيد.”