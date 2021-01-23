محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ الأسبوع الثاني من فبراير

أعلن القادة الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي أن محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد نقل لائحة اتهام الرئيس السابق إلى رئيس المجلس مطلع الأسبوع المقبل.

وستسمح مهلة الأسبوعين هذه بين تسليم لائحة الاتهام وبدء المناقشات، بألا تحتكر المحاكمة جلسات مجلس الشيوخ في بداية ولاية الرئيس جو بايدن. وبهذه الطريقة يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلساته لتأكيد تعيين أعضاء الحكومة بحسب الفرنسية.

وقال تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب بتهمة “التحريض على التمرد”، مساء الجمعة “فور صياغة الملفات سيبدأ عرض حجج الأطراف في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من شباط/فبراير”.

وكان شومر أوضح قبل ذلك لزملائه أن لائحة الاتهام “ستُرسل إلى مجلس الشيوخ الإثنين”. وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس في بيان بعد ذلك أن “المدعين العامين لدينا مستعدون للدفاع عن قضيتهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيعملون قضاة خلال المحاكمة”.

عمليا، هؤلاء “المدعون” الديموقراطيون المنتخبون في مجلس النواب ويقودهم جيمي راسكين – سيعبرون الإثنين أروقة الكونغرس لتقديم لائحة الاتهام في قاعة مجلس الشيوخ حيث سيتلونها على أعضائه.

وتشكل هذه المرحلة الافتتاح الرسمي للمحاكمة ، لكن المناقشات حول الأسس الموضوعية لن تبدأ إلا بعد أسبوعين.