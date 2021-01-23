وزير الخارجية السعودي ينصح النظام الإيراني بتغيير سياساته المزعزعة للاستقرار #عاجل

قال وزير الخارجية إن التوصل لاتفاق بين السعودية وإسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية، وأنه يأمل أن يكون لاتفاقات إسرائيل مع بعض دول الشرق الأوسط تأثير إيجابي.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن اتفاق العلا قدم قاعدة صلبة لتعاون عربي مشترك، موضحا بالإمكان القول إن قمة العلا ستكون تسوية نهائية مع قطر.

ونصح وزير الخارجية، النظام الإيراني بتغيير سياساته المزعزعة للاستقرار، بحسب ما نقلته العربية.

وحول العلاقات مع الإدارة الأميركية قال إنه متفائل إزاء التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصريحاتها قبل الانتخابات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد أن العلاقة ستكون طيبة مع بايدن مثلما كانت طيبة مع سلفه ترامب، متوقعا علاقات قوية مع الرئيس الأمريكي بايدن