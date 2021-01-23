تمديد المبادرة 6 أشهر..”الزكاة والدخل”: أعفاءالمكلف من الغرامات بنسبة 100% في هذه الحالة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021م، مشيرة إلى نسب الإعفاء.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المكلف يعفى من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات -بالكامل- خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مارس من العام الجاري.

في حين يُعفى المكلّف من الغرامات بنسبة 75% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، خلال الفترة من أبريل حتى شهر مايو من العام الجاري، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ويعفى المكلف بنسبة 50% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات -بالكامل- خلال شهر يونيو من عام 2021م، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.