المرصد السوري يرصد حيلة تركيا للسيطرة على مرتزقتها بليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حيلة تركيا للسيطرة على مرتزقتها بليبيا بعد احتجاجات مؤخرا جراء الاقتطاع والتأخر في تسليم رواتبهم.

وقال المرصد السوري، في بيان له، إن تركيا تجري “عمليات تبديلية” للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية.

وأكد أن سلطات أردوغان تعيد دفعات من المرتزقة إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى منها إلى ليبيا.

ولفت إلى أن المجموعة العائدة تتألف من 100 إلى 250 مرتزقًا، فيما تتوجه أعداد مماثلة إلى ليبيا، موضحا أن هناك شروطا وضعتها تركيا -التي يمر المرتزقة عبر أراضيها- لإتمام العملية بينها الوضع الصحي والأمني للإرهابيين.

ودق المرصد السوري لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من مصير مرتزقة أردوغان في ليبيا، محذرًا أوروبا من محاولات عشرات الإرهابيين الفرار إلى القارة العجوز عبر إيطاليا.

وقال إن عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطائهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين يتم تسليمهم إياها، يدفعهم لطرق أبواب أوروبا.