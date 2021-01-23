تقارير: 35 ألف شركة تركية قد تغلق أبوابها.. وتشريد 700 ألف عامل

كشف تقرير جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية، أن 35 ألف شركة قد تغلق أبوابها بالقطاع ما يعني تشريد 700 ألف عامل .

التقرير كشف عنه رئيس الجمعية، قايا دميرأر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديكَنْ”.

وأشار إلى “احتمالية ارتفاع الخسائر اإلى 47 مليار ليرة بسبب الوضع الحالي”

وطالب دميرأر الحكومة بـ”تطبيق إعفاء الشركات من الضرائب ستة أشهر حال عودة تشغيل هذا القطاع”

وبين أن إسهام ذلك القطاع في الاقتصاد التركي يبلغ 70 مليار ليرة، مشيرًا إلى أن هناك 7 آلاف شركة عاملة في هذا القطاع أعادت هيكلة ديونها لكنها تواجه احتمال العجز عن السداد،بسبب الخسائر المزدوجة ما بين تراجع الطلب بسبب تدهور الاقتصاد وتداعات كورونا.