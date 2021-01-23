عاجل.. تحديثات أمنية في المؤتمر الصحي لمستجدات #كورونا غدا في الرياض

يشهد المؤتمر الصحي حول مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، غدا في الرياض تحديثات أمنية جديدة.

وتنظم وزارتا الصحة والداخلیة، غدا الأحد، مؤتمرا صحفیًا حول مستجدات فیروس كورونا المستجد.

ويشارك في المؤتمر الصحفي كل من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلیة المقدم طلال الشلھوب.

ومن أبرز محاور المؤتمر الصحفي الأوضاع العالمیة للفیروس التاجي، والإحصائیات ومستجدات اللقاح، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة، والتحديثات الأمنیة في ھذه الفترة.