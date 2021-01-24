ارتفاع أسعار الذهب في السعودية..  وعيار 21 عند 195.95 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 يناير 2021، على نحو طفيف، وسط ترقب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.94 ريال (59.69 دولار)، مقارنة بنحو 223.65 ريال (59.64 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 205.28 ريال (54.72 دولار)، مقارنة بنحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 فى المملكة إلى 195.95 ريال (52.23 دولار)، مقارنة بنحو 195.69 ريال (52.18 دولار) في تعاملات السبت.

وجرام الذهب عيار 14 بلغ 130.63 ريال (34.82 دولار)، مقارنة بنحو130.46 ريال (34.79 دولار) أمس، وهذه الأسعار قبل احستاب “مصنعية” البائع.