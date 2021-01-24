السماح لملاك الشاحنات المستوردة قبل 2021 بتسجيلها «نقل عام»

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد، عن السماح بتسجيل الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 17/5/ 1442 هـ الموافق 1/1/2021 كنقل عام، للعمل في نشاطي نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدد لدخول النشاطين المذكورين، مع استمرار اشتراطات ومتطلبات السلامة اللازمة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي« تويتر»: «الهيئة العامة للنقل تعلن عن بدء السماح لملاك الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها نقل عام للعمل في نشاطي نقل البضائع وتأجير الشاحنات، دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدد للدخول للأنشطة مع الالتزام بمتطلبات السلامة اللازمة».