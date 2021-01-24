الأرصاد: مناطق المملكة على موعد مع طقس بارد ومستقر اليوم

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الأحد، سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة ويكون الطقس باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج