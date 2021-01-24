وزارة التعليم تبدأ تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد

تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ وذلك عبر نظام نور.

ووجهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ؛ لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيرًا لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحددت الوزارةُ خطةً زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، تشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يومًا كحد أدنى، حتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11–24/6/1442هـ، ثم تُجرى المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير كافةً لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبِّقة للبرامج الدولية يوم 11/6/1442هـ.

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات، وفي جميع المدارس يوم 4/10/1442هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 7/1/1443هـ، كما يستمر التسجيل حتى سد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 19/2/1443هـ.