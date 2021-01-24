تعليم الطائف يطلق «واتساب» خدمة المستفيدين وهذا رقمه

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسينها والعناية بحاجاتهم ورغباتهم والوقوف على آرائهم واقتراحاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في العمل التعليمي بمختلف جوانبه، بالإضافة لأهمية خدمة المستفيد وسرعة الرد على طلباته وذلك خلال تدشينه لخدمة مركز رعاية المستفيدين على “الواتساب” والتي تأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم لتقديم أجود الخدمات وتسهيلا على جميع المستفيدين واستثماراً للتقنية للتواصل مع المستفيدين من منسوبي ومنسوبات الادارة .

واستمع اللهيبي عن الخدمات التي يقدمها خدمة الواتساب لتلبية احتياجات المستفيدين من العاملين في الميدان التربوي وجميع مراجعي الإدارة لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين ، وذلك من مستشار المدير العام والمشرف على مركز رعاية المستفيدين سعود الشريف بحضور مدير مركز رعاية المستفيدين عبدالعزيز المالكي

واطلق اللهيبي خدمة الواتساب على الرقم “0127328375” برسالة كانت فحواها ” بسم الله وعلى بركة الله ، نسأل الله أن يكون أثره إيجابي لمزيد من التواصل الفعال بين المستفيدين والادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف .. عطاء مميز عنوان لتميزكم ”

وتعد خدمة الواتساب خاصة لاستقبال جميع الاستفسارات والاقتراحات المتعلقة بالعمل على مدار الساعة بعد استكمال جميع البيانات المتعلقة بالطلب علماً بأنه سيتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة .