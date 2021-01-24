وتحمل التجارب التي أجراها باحثون في جامعة الرور في مدينة بوخوم الألمانية، التي تعرف بجامعة النخبة، أملا بالنسبة إلى أكثر من 5 ملايين شخص في عالمنا يعانون الشلل، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز .

ويجري العلماء الدراسات على الفئران عادة لكونها تتشارك مع البشر في العديد من الخصائص الوراثية والسلوكية.

وتمثل الدراسة الجديدة تمهيدا نحو تجريب العلاج الجديد على البشر، بعد استيفائه الشروط المتعارف عليها علميا.

وقال العلماء الألمان إن الفئران المشلولة تمكنت من المشي بعد أسابيع معدودة، بعدما منحت العلاج الجيني.

وتكمن فكرة العلاج ببساطة في تحفيز أعصاب الحبل الشوكي التالفة لدى الفئران حتى “تنتج نفسها من جديد”، باستخدام بروتين مهم في توجيه الإشارت بين الخلايا.

وكانت هذه القوارض قد فقدت القدرة على الحركة في قدميها الخلفيتين، لكن بعد تلقيها العلاج بدأت تمشي في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط.