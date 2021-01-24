أعدموا مريض.. الحوثيون يقتحمون مستشفى باليمن

اقتحم مسلحين حوثيين، حرم مستشفى الجوف العام، بمدينة الحزم، في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المسلحين الحوثيين، اقتحموا مستشفى الجوف العام في مدينة الحزم، وعلى الفور باشروا إطلاق الرصاص على شخص يدعى ابن فياض.

وأوضحت المصادر، أن المريض لقي حتفه على الفور، فيما غادر المسلحون الحوثيون المستشفى، أمام مرأى حراسة المستشفى وعناصر الميليشيا المنتشرة في المدينة التي تفرض سيطرتها عليها، وفقا لصحيفة «الشارع» اليمنية.

وبحسب المصادر، فإن مدينة الحزم تشهد انتشارًا واسعًا للفوضى وحالة الانفلات الأمني، منذ سيطرة ميليشيا الحوثي، عليها مطلع العام الماضي.