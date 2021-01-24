روسيا تسجل 491 وفاة و21127 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم الأحد، 491 وفاة و21127 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضة.

وأمس، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروس، تاتيانا جوليكوفا، إنتاج 7.6 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت جوليكوفا في تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- إلى أنه تم بالفعل تسليم 2.1 جرعة من اللقاح إلى مختلف مناطق البلاد، موضحة أن الفرق الكبير بين الإنتاج والتوزيع يرجع إلى أن التصنيع يتم في أوقات مختلفة ولضمان جودة وسلامة اللقاح يتم تمريره عبر جهات مراقبة الجودة، ولفتت جوليكوفا إلى أنه هناك زيادة إضافية متوقعة في الإنتاج خلال الأسبوع المقبل ولذلك ستتوسع فرص التطعيم للمواطنين الروس.

يذكر أن حملات التطعيم الجماهيرية بدأت في مختلف مناطق روسيا يوم الاثنين الماضي الموافق 18 يناير.