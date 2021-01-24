ويكو تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Power U20 الجديد

كشفت شركة ويكو النقاب عن هاتفها الذكي Power U20 الجديد، الذي يتمتع ببطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير ساعة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن هاتفها الذكي Power U20 الجديد يمتاز أيضا بشاشة كبيرة قياس 6.82 بوصة بدقة وضوح 720 × 1640 بيكسل.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو لاحتساب معلومات العمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل أندرويد 11، وينبض بداخله المعالج Helio G35 من شركة MediaTek، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت مع إمكانية توسيعها بواسطة بطاقة microSD حتى 256 جيجابايت.

ولم تفصح ويكو حتى الآن عن موعد طرح أو أسعار هاتفها الذكي Power U20 الجديد.