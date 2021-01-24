منصة أبشر توضح آلية الرد على طلب «رقم الهوية الجديد»

وقالت المنصة، إنَّه في حالة تلقي المستفيد رسالة مفادها: «لديك رقم هوية جديد»؛ فيمكنه تزويد المنصة باسمه الثلاثي، ورقم الهوية الخاص به، ورقم للتواصل معه برسالة خاصة.

جاء ذلك ردًا من منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، على استفسار وردها من أحد المستفيدين قال فيه: عند دخولي إلى منصة أبشر تظهر لي رسالة نصها «يوجد لديك رقم هويه جديد الرجاء التسجيل كمستخدم جديد برقم هوية جديد».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.