“هدف” يساهم بتحمل تكاليف تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن المحاسبية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن مساهمته في تحمل تكاليف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل في المهن المحاسبية وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب المتخصص في المهن المحاسبية بهدف زيادة معدلات التوطين وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

واعتمد “هدف” دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في عدد من التخصصات المهنية المحاسبية كما يتحمل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تتراوح بين 30 و 50% لسنتين وفق آليات برنامج دعم التوظيف. داعيا منشآت القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي إلى تسجيل الوظائف الشاغرة في المهن المحاسبية في حساب المنشأة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط للاستفادة من مزايا المبادرة.

وكان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.