“الغذاء والدواء”: جرعة “الباراسيتامول” المناسبة يحددها وزن الطفل وتركيز الدواء

يعد دواء الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعًا لتسكين الآلام وخفض الحرارة عند الأطفال والبالغين، وهو آمن وفعّال في حال اُستخدم بالطريقة الصحيحة والمقدار المناسب.

إذ إن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنها تسمم دوائي يسبّب تلفًا للكبد.

ويتواجد الباراسيتامول بأشكال صيدلانية عدة منها ما يكون على شكل أقراص أو تحاميل أو شراب أو قطرات عن طريق الفم وغيرها من الأشكال، ومن أسمائه التجارية (بانادول، وفيفادول، وأدول، وتايلينول).

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.

وتختلف جرعات دواء الباراسيتامول من طفل لآخر، وذلك بناءً على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، ولتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام “حاسبة جرعة البراسيتامول” في الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

وعند استخدام باراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضّل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، والقطارة، والغطاء) أو المقياس الذي يحدده الصيدلي.

وتشدّد “الهيئة” على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحددة، أي إنه في حال أن الجرعة المحددة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضّل أخذ 2 مل.

كما تؤكد على أنه من الواجب مراجعة الطبيب قبل استخدام دواء باراسيتامول في حال كان الطفل يعاني من أمراض في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين، أو استمر الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض حساسية كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي.

ويمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في جودتها عن طريق نظام “تيقظ” الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد (19999).

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية عن دواء باراسيتامول عبر جميع منصاتها الإلكترونية وفي عددٍ من مراكز الترفيه الخاصة بالأطفال، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عن الاستخدام الآمن لهذا الدواء، كما دشنت صفحةً في موقعها الإلكتروني خاصة بالحملة، تحتوي على دليل توعوي للباراسيتامول والأطفال ومواد ومعلومات تعريفية متنوعة، ويمكن زياراتها من خلال الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenesscampaign/78550.